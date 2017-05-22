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22 мая, источник: Om1.ru

В криминогенных местах Омска установят 50 камер видеонаблюдения

Сейчас в городе работает 79 камер.

В рамках госконтракта «Безопасный город» до 2020 года в Омске установят 50 новых камер видеонаблюдения. Разместить их планируют в местах массового пребывания граждан, конкретные точки определит региональное УМВД по итогам анализа криминогенной обстановки.

Камеры в автоматическом режиме будут фиксировать, анализировать и классифицировать чрезвычайные происшествия.

— Речь идет, в частности, о подсчете количества людей, выявлении движения человека или его остановки, появлении человека или автомобиля в зоне наблюдения, детекторе оставленных предметов, — пояснили в Центре обеспечения мероприятий по гражданской обороне защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в городе функционирует 79 камер, расположенных в том числе на Ж/Д и автовокзале и в аэропорту. По статистике полиции, с их помощью удалось предотвратить 95 преступлений.

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