Победительницей конкурса «Мини-мисс Татарстан-2017» стала 9-летняя челнинка

(Набережные Челны, 22 мая, «Татар-информ»). Девятилетняя Азалия Ганиева удостоилась титула «Мини-мисс Татарстан-2017» на одноименном республиканском конкурсе, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

По итогам отборочных туров были отмечены 45 девочек в возрасте от 5 до 12 лет. В финале же участвовало 15 конкурсанток. Набережные Челны представили четыре участницы, в том числе и обладательница титула «Мини-мисс Набережные Челны-2017» Азалия Ганиева.

Азалия учится во втором классе гимназии № 54, посещает школу восточных танцев «ЭльДеви». Девочка покорила жюри своей грациозностью и обаянием. 30 мая она будет представлять Татарстан на конкурсе «Мини-мисс Россия-2017».