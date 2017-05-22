Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей беременности
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранившим верность своим мужьям.
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Идут переполненные составы": Прилепин о потерях ВСУ в Донбассе
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
16:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Победительницей конкурса «Мини-мисс Татарстан-2017» стала 9-летняя челнинка

Азалия Ганиева представит республику на конкурсе «Мини-мисс Россия-2017».

(Набережные Челны, 22 мая, «Татар-информ»). Девятилетняя Азалия Ганиева удостоилась титула «Мини-мисс Татарстан-2017» на одноименном республиканском конкурсе, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

По итогам отборочных туров были отмечены 45 девочек в возрасте от 5 до 12 лет. В финале же участвовало 15 конкурсанток. Набережные Челны представили четыре участницы, в том числе и обладательница титула «Мини-мисс Набережные Челны-2017» Азалия Ганиева.

Азалия учится во втором классе гимназии № 54, посещает школу восточных танцев «ЭльДеви». Девочка покорила жюри своей грациозностью и обаянием. 30 мая она будет представлять Татарстан на конкурсе «Мини-мисс Россия-2017».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Победительницей конкурса «Мини-мисс Татарстан-2017» стала 9-летняя челнинка
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение тишины
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
Эммануэль Макрон примет Владимира Путина в Версальском дворце
Саша Спилберг выступила в Госдуме
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Невеселая бронза России: итоги чемпионата мира по хоккею Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на турнире третье место, выиграв в "бронзовом" матче у Финляндии
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь