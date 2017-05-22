На въезде в Евпаторию появятся два автокемпинга

На их территориях оборудуют места для парковки, гостиничные номера, оборудованные туалеты и свободный доступ к пляжам. Администрация Евпатории провела конкурс на определение территорий для автокемпингов. Так, были определены две территории: одна в районе Симферопольского шоссе на пляже «Солнышко» на въезде в город, а второй автокемпинг появится около аквапарка «Банановая Республика»… Думаю, что такой автокемпинг без жилья будет стоить 500−700 рублей в сутки, а с жильём около 900 рублей, — цитирует КИА заместителя главы администрации города Валерий Батюк.