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16:42 (мск), источник: КрымPress

На въезде в Евпаторию появятся два автокемпинга

Два автокемпинга на въезде в Евпаторию появятся ориентировочно через месяц, к 20 июня. Власти города отмечают, что оба объекта будут комфортными для проживания.

На их территориях оборудуют места для парковки, гостиничные номера, оборудованные туалеты и свободный доступ к пляжам. Администрация Евпатории провела конкурс на определение территорий для автокемпингов. Так, были определены две территории: одна в районе Симферопольского шоссе на пляже «Солнышко» на въезде в город, а второй автокемпинг появится около аквапарка «Банановая Республика»… Думаю, что такой автокемпинг без жилья будет стоить 500−700 рублей в сутки, а с жильём около 900 рублей, — цитирует КИА заместителя главы администрации города Валерий Батюк.

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