Движение по Волжскому проспекту у гостиницы «Волга» восстановят 24 мая
Во время ремонтных работ на Волжском проспекте выяснилось, что замены требуют еще 40 метров трубы.
Во время ремонтных работ на Волжском проспекте выяснилось, что замены требуют еще 40 метров трубы.
Завершается подготовка участка Волжского проспекта в районе гостиницы «Волга» к открытию автомобильного движения, сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей».
Уже идёт засыпка вскрытой части улицы щебнем, после чего будет выполнено асфальтирование дороги. Возобновить автомобильное движение планируется утром в среду, 24 мая.
Во время ремонтных работ специалисты подрядной организации ООО «Волготепломонтаж» обнаружили, что замены требуют еще 40 метров трубы. В результате ремонта аварийного участка на Волжском проспекте была произведена замена 120 метров теплосети, выполнена реконструкция строительной конструкции тепловой камеры, установлены две новых неподвижных опоры и четыре сильфонных компенсатора. Ремонт теплосети был синхронизирован со сверхплановыми работами на соседних сетях водоснабжения.