Движение по Волжскому проспекту у гостиницы «Волга» восстановят 24 мая

Завершается подготовка участка Волжского проспекта в районе гостиницы «Волга» к открытию автомобильного движения, сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей».

Уже идёт засыпка вскрытой части улицы щебнем, после чего будет выполнено асфальтирование дороги. Возобновить автомобильное движение планируется утром в среду, 24 мая.

Во время ремонтных работ специалисты подрядной организации ООО «Волготепломонтаж» обнаружили, что замены требуют еще 40 метров трубы. В результате ремонта аварийного участка на Волжском проспекте была произведена замена 120 метров теплосети, выполнена реконструкция строительной конструкции тепловой камеры, установлены две новых неподвижных опоры и четыре сильфонных компенсатора. Ремонт теплосети был синхронизирован со сверхплановыми работами на соседних сетях водоснабжения.