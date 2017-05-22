Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Суд взыскал народного артиста России, певца, полмиллиона рублей
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
В Москве нашли 300 площадок под дома для жителе пятиэтажек
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
16:54 (мск), источник: АиФ Самара

Движение по Волжскому проспекту у гостиницы «Волга» восстановят 24 мая

Во время ремонтных работ на Волжском проспекте выяснилось, что замены требуют еще 40 метров трубы.

Завершается подготовка участка Волжского проспекта в районе гостиницы «Волга» к открытию автомобильного движения, сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей».

Уже идёт засыпка вскрытой части улицы щебнем, после чего будет выполнено асфальтирование дороги. Возобновить автомобильное движение планируется утром в среду, 24 мая.

Во время ремонтных работ специалисты подрядной организации ООО «Волготепломонтаж» обнаружили, что замены требуют еще 40 метров трубы. В результате ремонта аварийного участка на Волжском проспекте была произведена замена 120 метров теплосети, выполнена реконструкция строительной конструкции тепловой камеры, установлены две новых неподвижных опоры и четыре сильфонных компенсатора. Ремонт теплосети был синхронизирован со сверхплановыми работами на соседних сетях водоснабжения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как улучшить работу кишечника - эксперты
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение тишины
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
Эммануэль Макрон примет Владимира Путина в Версальском дворце
Саша Спилберг выступила в Госдуме
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Невеселая бронза России: итоги чемпионата мира по хоккею Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на турнире третье место, выиграв в "бронзовом" матче у Финляндии
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь