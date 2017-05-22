Лучшего водителя скорой помощи выбрали в Ростове

Заключительная часть конкурса включала в себя два этапа. Водители показали свои знания правил дорожного движения, техники безопасности и устройства автомобиля. А затем продемонстрировали практические навыки на специально подготовленной полосе препятствий.

«Водитель скорой помощи — это не просто профессия, это призвание. Сюда не приходят просто. Эти люди — помощники наших медицинских работников. От того, насколько быстро и профессионально они выполняют свою работу, зависит зачастую жизнь пациента. Проехать мимо пробок на большой скорости, чтобы своевременно доставить пациента в медучреждение для оказания помощи», — говорит начальник управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.