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17:55 (мск), источник: Индикатор

Суд признал эмодзи юридически обязывающим знаком

Израильский суд признал эмодзи (графические символы, изображающие различные эмоции или другие вещи) юридически обязывающими знаками и приговорил двух человек к большому штрафу за безответственное их использование.

Источник: AFP 2017

Об этом сообщает Engadget.

Некий Янив Дахан разместил в Интернете объявление о сдачи дома внаем. Семейная пара связалась с ним по этому поводу и отправила такое сообщение: «Доброе утро! Интересует этот дом… Давайте обсудим подробности… Какое время для вас удобно?».

Пример эмодзи, которые содержались в сообщении пары
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Именно эмодзи заставили хозяина решить, что пара очень хочет снять его дом, и он убрал объявление, а потом начал переписываться с парой. Однако через какое-то время они перестали отвечать Дахану. Он нашел другого арендатора, а на пару подал в суд мелких тяжб.

В итоге пару присудили к штрафу в 8000 шекелей (примерно 127 тыс. рублей).

В постановлении суда было сказано следующее: «Текстовое сообщение сопровождалось несколькими символами, в том числе “смайликами”, изображениями бутылки шампанского, танцующих фигур и так далее. Эти символы указывают на огромный оптимизм. Хотя сообщение нельзя приравнивать к подписанию контракта, имеющего обязательную силу, они привело к тому, что истец сделал вывод о желании ответчиков снять его дом».

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