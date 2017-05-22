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18:53 (мск), источник: m24.ru

Луковицы тюльпанов подарят посетителям парка Победы 23 мая

Раздавать примерно 32 тысячи луковиц начнут в 9:00.

Источник: Москва 24
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Луковицы тюльпанов, которые цвели на Кутузовском проспекте, бесплатно получат посетители парка Победы 23 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Раздавать примерно 32 тысячи луковиц начнут в 9:00 и до полудня стать их обладателем сможет каждый желающий. По словам специалистов, в 2018 году луковицы превратятся в прекрасные цветки тюльпанов розового и желтого оттенков.

При этом, как напоминают цветоводы, тюльпаны зацветут следующей весной, если сейчас отломить цветонос, сохранив листья, а затем высадить луковицу в грунт. Когда листья отомрут, это будет означать, что луковица достаточно созрела. Тогда ее необходимо выкопать и хранить в темном и сухом месте до новой посадки — с конца августа по конец сентября.

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