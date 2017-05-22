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19:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Миронов оговорился и перепутал стрит-арт с артритом

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов оговорился во время выступления на парламентских слушаниях о молодежной политике, прошедших в Госдуме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая.

Источник: РИА "Новости"

Миронов акцентировал внимание на том, что российские власти недостаточно работают с молодежными добровольческими организациями. «Такое ощущение, что волонтерское движение само по себе, государство само по себе», — сказал политик.

В качестве позитивного примера взаимодействия с молодежными сообществами он привел случаи, когда власти привлекали уличных художников к благоустройству.

То, что называется артрит. То, что рисуют граффити. Когда это было стихийно, мы видели бетонные заводы вдоль железных дорог, но во многих городах решили, а почему бы не использовать, и унылые серые кварталы расцвели.
Сергей Миронов
Лидер партии «Справедливая Россия»

Лидер справороссов также отметил важность «объединения молодого поколения вокруг национальных ценностей России». Без этого любая молодежная политика, по его мнению, «потерпит крах».

Слушания состоялись в нижней палате парламента под председательством спикера Вячеслава Володина и при участии лидеров всех парламентских партий, депутатов, представителей правительства, администрации президента, общественности. Закрывая встречу, Володин предложил провести следующие парламентские слушания по этой теме в ноябре.

5 апреля Володин выступил инициатором обсуждений. По его словам, от всех партий поступали предложения об изменении в области молодежной политики России.

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