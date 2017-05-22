Миронов оговорился и перепутал стрит-арт с артритом

Миронов акцентировал внимание на том, что российские власти недостаточно работают с молодежными добровольческими организациями. «Такое ощущение, что волонтерское движение само по себе, государство само по себе», — сказал политик.

В качестве позитивного примера взаимодействия с молодежными сообществами он привел случаи, когда власти привлекали уличных художников к благоустройству.