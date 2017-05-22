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19:28 (мск), источник: 112.ua

Погода на завтра: в большей части Украины вновь пройдут дожди

Во вторник, 22 мая, в большей части Украины будут идти дожди. Об этом свидетельствует прогноз погоды «Укргидрометцентра».

Источник: РИА "Новости"

На западе страны дождь ожидаются осадки, температура от +20 до +22 днем, а ночью от +7 до +9. В восточных областях синоптики прогнозируют солнечную погоду, температура воздуха поднимется до +21 градуса днем, а ночью составит +3 — +5 градусов.

В некоторых областях северной части Украины осадки, кроме Киевской. Температура от +20 до +22 днем, а ночью, в среднем, от +7 до +9. В Киеве ясно, до +22 градусов днем.

На юге ясная погода, кроме Херсонской области, где пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +22 градусов днем, а ночью +8−10.

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