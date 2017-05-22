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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Меланья Трамп отказалась взять мужа за руку во время визита в Израиль

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья не стала брать его за руку после приземления в аэропорту Тель-Авива. Соответствующее видео опубликовал портал Newsweek.

На записи видно, как американский лидер довольно долго тянет руку к жене. Сначала она его игнорирует, а затем слегка шлепает мужа по ладони. После этого огорченный Трамп начинает поправлять галстук.

«Это жест, свойственный людям, которых публично отказались взять за руку», — иронизирует автор статьи.

Издание уточняет, что пока нет оснований считать, что в семье Дональда Трампа есть проблемы.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что первая леди выглядела расстроенной во время инаугурации. В соцсетях распространилось видео, на котором Меланья улыбается, глядя мужу в лицо, и мгновенно становится угрюмой, как только он отворачивается.

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