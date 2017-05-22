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19:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб

В Стамбуле начался снос здания клуба Reina, в котором в новогоднюю ночь 2017 года были расстреляны 39 человек. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Городские власти приняли решение о ликвидации здания из-за различных нарушений и несоответствий нормам и правилам.

Фоторепортаж
Стрельба в стамбульском клубеПри вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле, где около 800 человек встречали новый год, погибли по меньшей мере 35 человек.

Владельцы клуба заявили, что ничего не знали о подготовке к сносу здания и прибыли на место в момент, когда от помещения осталась лишь входная группа.

Нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакей было совершено в ночь на 1 января. Неизвестный подошел к заведению и сначала застрелил охранявшего объект полицейского, а после ворвался внутрь, где начал стрелять по людям.

Нападавшему удалось скрыться, позже он был задержан. Им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов. В суде он признался в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также заявил о желании быть приговоренным к смертной казни.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Скоро в Стамбуле кроме мечетей ничего не будет .
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