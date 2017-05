Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономике

Сегодня неравенство между мужчинами и женщинами в Японии — одно из самых очевидных в развитом мире. Работающим женщинам там по-прежнему очень трудно добиться признания.

Отделить здесь причину от следствия невозможно, и все же опыт США подсказывает, что все это — не случайность.

Если отложить появление таблетки на два поколения, экономические последствия этого для женщин оказываются огромными.

Да, эта таблетка может быть крошечной, но она по-прежнему способна изменить мировую экономику.

Tim Harford

BBC Radio 4, More or Less