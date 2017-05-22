Из старого здания «Известий» сделают многофункциональный комплекс с гостиницей

Из здания редакции сделают многофункциональный комплекс с гостиницей на 250 номеров, помещениями под офисы, кафе и магазины, рассказал собеседник информагентства. Фасад здания будет полностью сохранен.

Редакция «Известий» частично переехала из здания на Пушкинской площади в новый офис на 5-й улице Ямского поля еще в 2011 году.

Здание «Известий» — самая значительная работа Григория Бархина, основателя целой династии архитекторов. Оно проектировалось с 1925 года и было завершено в 1927-м. В 1975 году по проекту архитектора Юрия Шевердяева рядом с ним был построен новый корпус «Известий». В начале 2017-го он был отреставрирован компанией Алексея Гинзбурга, правнука Бархина.