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22:15 (мск), источник: Афиша Daily

Жительница Перми взяла в вековую аренду необитаемый остров на Фиджи

Предпринимательница из Перми Виола Новоселова приобрела в долгосрочную аренду необитаемый остров на архипелаге Фиджи в Тихом океане, сообщает «Комсомольская правда».

Источник: РИА "Новости"

Остров Нануя Леву, на котором происходили съемки фильма «Голубая лагуна», общей площадью 5000 квадратных метров взят пермячкой в аренду на следующие 99 лет. Новоселова планирует построить небольшой спа-отель для туристов из Китая и Австралии, а остальную часть острова оставить в неприкосновенности.

Мне всегда нравилось путешествовать, и я мечтала, что когда-нибудь смогу купить хотя бы маленький кусочек пляжа. Нам всю жизнь казалось, что покупка острова - это что-то нереальное для простых смертных, а приобрести райский кусочек суши могут только олигархи.
Виола Новоселова

Женщина рассказала, что при покупке земли на Фиджи минимальная цена за акр составляет 10 тысяч долларов, что примерно равно ценам под Пермью. Ежегодная арендная плата составляет 2,5 тысячи долларов, однако после строительства мини-отелей условия аренды будут изменены.

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