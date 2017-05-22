Жительница Перми взяла в вековую аренду необитаемый остров на Фиджи

Мне всегда нравилось путешествовать, и я мечтала, что когда-нибудь смогу купить хотя бы маленький кусочек пляжа. Нам всю жизнь казалось, что покупка острова - это что-то нереальное для простых смертных, а приобрести райский кусочек суши могут только олигархи.

Виола Новоселова