На торгах в США будет выставлен личный самолет Элвиса Пресли

На торгах будет выставлен принадлежавший музыканту и его отцу Вернону Пресли самолет Lockheed Jetstar 1962 года выпуска. Более 35 лет он находился в частном владении, его стоимость оценивается в сумму от 2 млн до 3,5 млн долларов.

Дизайн воздушного судна был разработан специально для музыканта: его салон имеет деревянную отделку, красные бархатные кресла и мягкий ковер. Самолет сохранил свой первоначальный вид, однако лишен двигателей. Как отмечает аукционный дом, будущий покупатель данного лота сможет использовать приобретение как выставочный объект и таким образом получить многомиллионную прибыль.