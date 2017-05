На торгах в США будет выставлен личный самолет Элвиса Пресли

Аукцион, на котором будет предложен самолет, пройдет 27 мая.

Элвис Пресли — американский певец и актер. Среди наиболее известных композиций музыканта — песни Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock, Hound Dog, All Shook Up и другие. В 1986 г. Пресли стал одним из первых исполнителей, включенных в «Зал славы рок-н-ролла» (Rock and Roll Hall of Fame). Музыкант является лауреатом трех состязательных премий «Грэмми» (1967 г., 1974 г.) и специальной награды «Грэмми» за жизненные достижения (1971 г.).