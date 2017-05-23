Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Кремль назвал цель неожиданного визита Путина во Францию
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Россия может построить военные заводы под боком у США – СМИ
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Воспоминания Набережной Круазет
12«Евровидение-2017»
03:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Об особенностях погоды на этой неделе предупредили синоптики Приморья

В ближайшие дни в Приморье ожидается неустойчивая погода, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали специалисты Примгидромета, сегодня по территории Приморья будут проходить фронтальные разделы циклона, смещающегося с Китая.

Сегодня во Владивостоке ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +7…+9°C, днем +12…+14°C.

В крае ожидается неустойчивая погода, в отдельных районах пройдут дожди. Температурный фон ночью сохранится без существенных изменений, 0…+9°С, днем максимальная температура воздуха +10…+22°С.

В среду ситуация в крае будет схожей.

В среду, 24 мая, во Владивостоке будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +15…+17°C.

В четверг, 15 мая, под влиянием активных фронтальных разделов на большей части края пройдут дожди, местами сильные. Температура понизится еще на 2−3°С. Затем погода начнет улучшаться.

Во Владивостоке в четверг ожидается дождь, сильный ветер и максимальная температура воздуха в пределах +11…+14°C.

Ирина Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+22°
переменная облачность
759 мм рт. ст.
повышенное
78 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Полторы тысячи опасных существ обнаружили на себе жители Приморья
В результате взрыва в Манчестере погибли не менее 20 человек
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Президент Филиппин Дутерте прибыл в Россию
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Матвиенко хочет запретить участие несовершеннолетних в протестах
В Стамбуле снесли клуб, в котором были расстреляны 39 человек
Импичмент Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь