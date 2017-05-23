Об особенностях погоды на этой неделе предупредили синоптики Приморья
В ближайшие дни в Приморье ожидается неустойчивая погода, об этом сообщает ИА «Дейта».
В ближайшие дни в Приморье ожидается неустойчивая погода, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали специалисты Примгидромета, сегодня по территории Приморья будут проходить фронтальные разделы циклона, смещающегося с Китая.
Сегодня во Владивостоке ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер
В крае ожидается неустойчивая погода, в отдельных районах пройдут дожди. Температурный фон ночью сохранится без существенных изменений, 0…+9°С, днем максимальная температура воздуха +10…+22°С.
В среду ситуация в крае будет схожей.
В среду, 24 мая, во Владивостоке будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +15…+17°C.
В четверг, 15 мая, под влиянием активных фронтальных разделов на большей части края пройдут дожди, местами сильные. Температура понизится еще на 2−3°С. Затем погода начнет улучшаться.
Во Владивостоке в четверг ожидается дождь, сильный ветер и максимальная температура воздуха в пределах +11…+14°C.
Ирина Петрова.