Об особенностях погоды на этой неделе предупредили синоптики Приморья

Как рассказали специалисты Примгидромета, сегодня по территории Приморья будут проходить фронтальные разделы циклона, смещающегося с Китая.

Сегодня во Владивостоке ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +7…+9°C, днем +12…+14°C.

В крае ожидается неустойчивая погода, в отдельных районах пройдут дожди. Температурный фон ночью сохранится без существенных изменений, 0…+9°С, днем максимальная температура воздуха +10…+22°С.

В среду ситуация в крае будет схожей.

В среду, 24 мая, во Владивостоке будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +15…+17°C.

В четверг, 15 мая, под влиянием активных фронтальных разделов на большей части края пройдут дожди, местами сильные. Температура понизится еще на 2−3°С. Затем погода начнет улучшаться.

Во Владивостоке в четверг ожидается дождь, сильный ветер и максимальная температура воздуха в пределах +11…+14°C.

Ирина Петрова.