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03:20 (мск), источник: Вести Приморье

Рейтинг «убитых» дорог направил ОНФ властям Приморья

На сегодня наибольшее количество проблем выявлено во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Надеждинском и Хасанском районах и участки трассы Владивосток — Находка.

Источник: Вести Приморье

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае направили в адрес властей региона рейтинг дорог, который сформирован в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ОНФ.

Как сообщила член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Приморском крае Лариса Бутенко, на сегодняшний день жители региона и эксперты ОНФ нанесли на интерактивную карту 137 «убитых» дорог; количество участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии, имеет протяженность свыше 160 км. При этом в проекте уже участвуют около 800 жителей региона, которые активно предоставляют информацию о дорогах с разрушенным покрытием в ОНФ. Информация оперативно наносится на интерактивную карту и доступна на веб-сайте.

«На сегодняшний день наибольшее количество проблем выявлено во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Надеждинском и Хасанском районах и участки трассы Владивосток — Находка. Здесь же максимальную активность проявляют и жители, которые активно работают с региональным штабом Общероссийского народного фронта. Так, на сегодняшний день во Владивостоке уже поставлено на учет 79 проблемных автодорог протяженностью 55 км, за решение этих проблем подано около 700 голосов жителей краевого центра. В Уссурийске выявлено шесть проблемных автодорог. На сегодняшний день проект “Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог” реализуется активно, и активность жителей региона все время возрастает», — отметила Бутенко.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, в настоящее время перечень «убитых» дорог, выявленных экспертами Общероссийского народного фронта при активной поддержке жителей края и нанесенных на интерактивную карту, направлен в администрацию Приморского края, а также в администрации Владивостока и Уссурийска. По всем проблемным участкам автодорог также были направлены обращения в органы власти и органы прокуратуры с целью скорейшего решения вопросов по ремонту дорожного покрытия. Также активисты Народного фронта провели презентацию проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во Владивостоке, Уссурийске, Славянке и Большом Камне.

«Реализация проекта “Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог” в Приморском крае продолжается. Уже начат ремонт нескольких выявленных нами участков автодорог во Владивостоке, мы отслеживаем ситуацию и будем контролировать качество восстановления полотна, чтобы ремонт дорог не прекращался в профанацию. Наша задача — добиться реального улучшения состояния дорог в регионе и повышения безопасности на дорогах», — подчеркнула Бутенко.

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