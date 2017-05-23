В акватории Владивостока замечена косуля

В акватории Владивостока рыбаки заметили косулю, пересекающую море, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры, на которых видно, как по морю плывет косуля. Мужчина, рыбачивший в это время, был очень удивлен происходящему. Однако, подплыть и помочь животному не удалось — косуля явно остерегалась людей и искала любые обходные пути.

Как и почему животное оказалось в морской воде — неизвестно, как впрочем и то, куда направлялась косуля.