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03:14 (мск), источник: VLADNEWS

В акватории Владивостока замечена косуля

Животное плыло по морю.

В акватории Владивостока рыбаки заметили косулю, пересекающую море, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры, на которых видно, как по морю плывет косуля. Мужчина, рыбачивший в это время, был очень удивлен происходящему. Однако, подплыть и помочь животному не удалось — косуля явно остерегалась людей и искала любые обходные пути.

Как и почему животное оказалось в морской воде — неизвестно, как впрочем и то, куда направлялась косуля.

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