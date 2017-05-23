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03:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Универсальную спортплощадку открыли в Посьете

С открытием стадиона сразу появились планы проведения товарищеских матчей, различных спортивных праздников и дней здоровья.

Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Многофункциональная площадка появилась в поселке Посьет Хасанского района Приморья. Спортплощадка открыта для всех жителей поселка с раннего утра и до позднего вечера. Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, заниматься на уличных тренажерах. Для зрителей установлены трибуны, проведено освещение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

На торжественном открытии директор департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов отметил, что за четыре года на территории края по поручению губернатора введено в эксплуатацию более 50 универсальных спортивных площадок в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

«Теперь такая площадка есть и в южной точке Приморья. Мы будем и дальше продолжать строительство современных спортивных объектов, чтобы жители края могли заниматься физкультурой и спортом в комфортных условиях», — подчеркнул Жан Кузнецов.

Стоит отметить, что оборудование закупила администрация Приморья, а бетонное основание и установку произвел муниципалитет при поддержке градообразующего предприятия — Посьетского торгового порта.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо за активную пропаганду спортивного образа жизни администрации Приморского края. Мы с удовольствием приняли участие в этом проекте. Строительство и ввод в эксплуатацию спортивной площадки стало возможно только благодаря слаженной совместной работе», — сказал управляющий директор АО «Торговый порт Посьет» Анатолий Балакин.

С открытием многофункциональной спортивной площадки сразу появились планы проведения товарищеских матчей, различных спортивных праздников и дней здоровья.

Отметим, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. За последние годы финансирование спортивных программ в Приморье увеличено в два раза.

«В первую очередь это развитие массовых видов спорта: по всему краю строятся универсальные спортивные площадки. Эта программа очень востребована, соразмерно ее развитию увеличивается и количество детей и подростков, регулярно занимающихся спортом. Кроме того, мы будет строить еще пять крытых ледовых арен», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

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