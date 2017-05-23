Почти тысяча терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» доставлены в Приморье
22 мая во Владивосток поступила очередная партия устройств вызова экстренных оперативных служб. Терминалы распределили между двумя агентами
22 мая во Владивосток поступила очередная партия устройств вызова экстренных оперативных служб. Терминалы распределили между двумя агентами
988 комплектов оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» накануне доставлены в Приморье. Каждый из агентов, это компании «Сумотори-Авто» и «Волтон Менеджмент Рус», получил по 494 комплекта.
«Нарастающим итогом с 5 апреля во Владивосток поставлено 3234 системы “ЭРА-ГЛОНАСС”. Из них 2042 штуки получило ООО “Сумотори-Авто”, 1192 комплекта — ООО “ВМР”. Для увеличения объема поставок оборудования в Приморье задействованы все ресурсы, российские изготовители наращивают объемы производства», — сообщили в АО «ГЛОНАСС».
Согласно опубликованному ранее графику, в мае в Приморье должно поступить не менее трех тысяч устройств вызова экстренных оперативных служб, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Отметим, для противодействия спекуляции и обеспечения прозрачности распределения поступающих в регион систем АО «ГЛОНАСС» рекомендовало своим агентам организовать электронную очередь с
Напомним, первый в России паспорт технического средства на подержанную иномарку, где в особых отметках значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», был выдан во Владивостоке 7 апреля. Временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в полную силу 10 апреля.
ПТС с номером устройства вызова экстренных оперативных служб В России получили уже 1890 иномарок «с пробегом».