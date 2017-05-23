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04:03 (мск), источник: Вести Приморье

Почти тысяча терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» доставлены в Приморье

22 мая во Владивосток поступила очередная партия устройств вызова экстренных оперативных служб. Терминалы распределили между двумя агентами компании-оператора, сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

988 комплектов оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» накануне доставлены в Приморье. Каждый из агентов, это компании «Сумотори-Авто» и «Волтон Менеджмент Рус», получил по 494 комплекта.

«Нарастающим итогом с 5 апреля во Владивосток поставлено 3234 системы “ЭРА-ГЛОНАСС”. Из них 2042 штуки получило ООО “Сумотори-Авто”, 1192 комплекта — ООО “ВМР”. Для увеличения объема поставок оборудования в Приморье задействованы все ресурсы, российские изготовители наращивают объемы производства», — сообщили в АО «ГЛОНАСС».

Согласно опубликованному ранее графику, в мае в Приморье должно поступить не менее трех тысяч устройств вызова экстренных оперативных служб, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Отметим, для противодействия спекуляции и обеспечения прозрачности распределения поступающих в регион систем АО «ГЛОНАСС» рекомендовало своим агентам организовать электронную очередь с онлайн-записью и системой мониторинга заявок.

Напомним, первый в России паспорт технического средства на подержанную иномарку, где в особых отметках значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», был выдан во Владивостоке 7 апреля. Временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в полную силу 10 апреля.

ПТС с номером устройства вызова экстренных оперативных служб В России получили уже 1890 иномарок «с пробегом».

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