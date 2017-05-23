День правовой помощи пройдет в управлении Росреестра по Хабаровскому краю

Обратиться к специалистам смогут пожилые люди, ветераны и инвалиды. Им расскажут о «дачной амнистии», межевании, постановке земельного участка на кадастровый учет, ответят на ряд других вопросов.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: Хабаровск, улица Карла Маркса, 74, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по региону.