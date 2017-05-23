Житель поселка в Красноярском крае развивает «ювелирный» туризм

Предприниматель из поселка Большая Речка Ермаковского района занимается изготовлением сувениров из натуральных камней и приглашает туристов на обучение.

Как сообщают местные журналисты, Андрей Денисов — горный инженер, геолог по специальности. Ювелирное дело он освоил в 1990-х годах. Учился в Томске, год жил в Новосибирске, три года в Красноярске. После этого поселился в небольшом поселке на юге Сибири.

Предприниматель открыл собственную «ювелирную школу» — проводит двухнедельные мастер-классы по реставрации старинных украшений, изготовлению новых изделий из металла и камней.

«Школа расположена в поселке Большая Речка на юге Красноярского края у подножия Западного Саяна. Жизнь в отдельном уютном доме, чистая питьевая вода и уникальная тайга вокруг располагают к творческой атмосфере и продуктивному обучению. За две недели у вас есть возможность научиться необходимым азам ювелирного дела, сделать собственное ювелирное украшение, которое увезете в подарок ребенку, любимой, родственникам или лучшему другу», — рассказывает ювелир.

Мастер уточняет, что стоимость обучения на одного человека составляет 14 тысяч рублей, проживание в отдельном доме будет стоить 3 тысячи рублей за две недели.