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04:49 (мск), источник: PrimaMedia.ru

У скандального таможенного поста в Приморье сменился начальник

Жители края возлагают большие надежды на новое руководство «Турьего Рога».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Начальником таможенного поста ДАПП Турий Рог стал Дмитрий Кириенко, назначенный на должность приказом ФТС России с 18 мая 2017 года. С 2012 года по май 2017 года он занимал должность заместителя начальника Уссурийского таможенного поста городской таможни. Жители всего края возлагают большие надежды на новое руководство. По мнению туристов, есть шанс, что часовые очереди на пункте пропуска прекратятся, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Дмитрий Кириенко родился 19 августа 1974 года в городе Уссурийске. Имеет два высших образования. В 1996 году окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию. Второе высшее образование получил в 2010 году, окончив Владивостокский филиал Российской таможенной академии по специальности «таможенное дело».

Службу в таможенных органах Дмитрий Кириенко начал в 1997 году. С 2012 года по май 2017 года занимал должность заместителя начальника Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни. За годы службы в таможенных органах Дмитрий Кириенко был награжден медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени, «25 лет Федеральной таможенной службе». Женат, воспитывает троих детей.

Ранее в редакцию ИА UssurMedia поступали обращения от туристических фирм края с просьбой помочь разобраться в причине длительных очередей на пункте пропуска ДАПП Турий Рог. Горожане присылали видео, подтверждающие «затор» на посту. По словам туристов, на осмотр одного автобуса таможенники тратили около 1 часа времени, когда на остальных постах Уссурийской таможни это делается в среднем за 10 минут. Случалось что, находясь в очереди часами, людям становилось плохо и приходилось вызывать скорую помощь.

Последний такой случай произошел 6 мая, когда туристическая группа взрослых, воспитанников «Центра детского и юношеского творчества» и Клуба Азиатско-Тихоокеанской дружбы, оказалась буквально в заложниках на пункте пропуска. С 11 утра автобусы с детьми не могли проехать через границу. Только к вечеру ситуация разрешилась. Но это не первый случай, когда туристы жалуются на работу данного пункта.

Напомним, что на запрос редакции о причинах такой обстановки на пункте пропуска, Уссурийская таможня ответила. В официальном ответном письме было сказано, что на осмотр одного автобуса с туристами сотрудник таможни в среднем тратит 10 минут, нарушений в ходе проверки зафиксировано не было.

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