В ряде районов Красноярского края объявили о сильных порывах ветра
В Красноярске, между тем, ветра сильнее 6 м/с не ожидается.
В Красноярске, между тем, ветра сильнее 6 м/с не ожидается.
В ряде районов Красноярского края синоптики на 23 мая предупредили о сильных порывах ветра. В частности, в течение суток в Эвенкии и ночью в Туруханском районе. Портал Среднесибирского УГМС сообщает о порывах
При этом, максимальная температура в центральных и южных районах 27−32°. В южных районах Красноярского края, одновременно с этим, местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.
В краевом центре днём 23 мая воздух прогреется до + 18, + 28, портал Gismeteo прогнозирует солнечную погоду. Утром в 8.00 температура воздуха уже составляет 19 градусов по шкале Цельсия.