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05:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В ряде районов Красноярского края объявили о сильных порывах ветра

В Красноярске, между тем, ветра сильнее 6 м/с не ожидается.

Источник: Reuters

В ряде районов Красноярского края синоптики на 23 мая предупредили о сильных порывах ветра. В частности, в течение суток в Эвенкии и ночью в Туруханском районе. Портал Среднесибирского УГМС сообщает о порывах юго-западного ветра до 15−18 м/с в этих местах. Аналогичные, и даже выше, показатели, будут достигнуты днём в центральных районах края — 15−20м/с.

При этом, максимальная температура в центральных и южных районах 27−32°. В южных районах Красноярского края, одновременно с этим, местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

В краевом центре днём 23 мая воздух прогреется до + 18, + 28, портал Gismeteo прогнозирует солнечную погоду. Утром в 8.00 температура воздуха уже составляет 19 градусов по шкале Цельсия.

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