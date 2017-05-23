Горячая линия для жалоб на качество овощей и фруктов откроется в Приангарье
В Иркутской области объявлен месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов.
В Иркутской области объявлен месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов.
Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов объявлен в Иркутской области с 24 мая по 23 июня 2017 года. Как сообщает
Как сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров, мероприятие проводится для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции.