Горячая линия для жалоб на качество овощей и фруктов откроется в Приангарье

Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов объявлен в Иркутской области с 24 мая по 23 июня 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в указанное время для жителей обалсти будет работать горячая линия по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов. Жалобы населения на несанкционированную торговлю и продажу некачественных продуктов будут специалисты службы потребительского рынка и лицензирования региона принимать с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья) по тел.: 8 (3952) 24−38−14 .

Как сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров, мероприятие проводится для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции.