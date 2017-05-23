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09:49 (мск), источник: Известия.Ру

Минобрнауки разработает порядок изъятия детей из семей

К созданию свода правил для сотрудников опеки будут привлечены общественники.

Источник: Reuters
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До конца нынешнего года российское министерство образования и науки разработает специальную инструкцию, которой чиновники из службы опеки смогут руководствоваться при изъятии детей из семей, пишут «Известия».

Председатель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская сообщила, что соответствующее поручение министерство получило по итогам заседания правительственного совета под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец, курирующей вопросы социальной политики.

По словам Альшанской, в инструкции будет зафиксирован основополагающий принцип работы органов опеки: детей можно изымать из семьи только в крайнем случае, когда нет никаких других вариантов и возможности помочь родителям ребенка.

Таким образом, прекратятся изъятия детей из-за грязных полов в квартире или пустых полок холодильника.
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«Сейчас у органов опеки практически неограниченные полномочия, и действуют они на свое усмотрение. Не предполагается вариант, что это может быть временная ситуация или произошла ошибка», — пояснила Альшанская.

Она сообщила, что Ольга Голодец на совещании согласилась с доводами общественников о том, что систему необходимо менять, чтобы она перестала быть репрессивной по отношению к семьям.

Директор ГБУ Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов считает, что ситуации, когда ребенок в семье оказался в опасности, — это в первую очередь недоработка самих органов опеки, «проморгавших» трудную жизненную ситуацию и не оказавших необходимую помощь. По его словам, она может оказываться из средств, которые тратятся на приемные семьи.

Комментарии
12
Сергей Саморуков
Сделайте МРОТ хотя бы 25 000р и у многих семей всё наладится . Народ же страшно обнищал . В СССР МРОТ = 70 р и никаких налогов с этой суммы не брали . Проезд в метро был = 5 коп , а сейчас 55р , т.е. в 1100 раз подорожал ! Мясо подорожало в 200 -250 раз . Хлеб -в 400 раз ( я пишу именно о хлебе , а не о соевой поделке за 20р ) . Люди начинают пить от безысходности и ... капец семье .
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Сергей Саморуков
Вот Вы , как понятливый , и доказали сами , что дорожает не из-за роста доходов населения , а просто такая традиция в стране ,т.е. своих доить . В России и сезонные продукты дорожают , что вообще нонсенс .
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Сергей Саморуков
Не взлетят . В нормальных странах есть прогрессивный налог и он позволит решить вопрос повышения МРОТ .Ничего придумывать не надо . Миллиардеров в стране всё больше и нищих тоже . Значит рост миллиардеров обусловлен не ростом экономики , а именно целенаправленным обкрадыванием населения . Пусть делятся и возвращают .
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