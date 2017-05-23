Минобрнауки разработает порядок изъятия детей из семей

Что значит «быть хорошей матерью» в современном мире?

До конца нынешнего года российское министерство образования и науки разработает специальную инструкцию, которой чиновники из службы опеки смогут руководствоваться при изъятии детей из семей, пишут «Известия».

Председатель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская сообщила, что соответствующее поручение министерство получило по итогам заседания правительственного совета под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец, курирующей вопросы социальной политики.

По словам Альшанской, в инструкции будет зафиксирован основополагающий принцип работы органов опеки: детей можно изымать из семьи только в крайнем случае, когда нет никаких других вариантов и возможности помочь родителям ребенка.