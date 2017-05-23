Красноярские общественники предложили запретить алкоматы и рюмочные
Активисты считают, что это поможет снизить преступность в городе.
Активисты считают, что это поможет снизить преступность в городе.
Члены Красноярской гражданской ассамблеи предложили запретить магазины по продаже алкоголя и максимально ограничить рекламу спиртных напитков в заведениях. Данный вопрос общественники обсудили на комиссии по социальной политике Общественной палаты.
Активисты намерены запретить кафе «позиционировать себя как
«Запретить торговую выкладку любых
Продавать спиртное активисты предлагают в специально отведенных закрытых точках. Зайти туда смогут граждане, достигшие 21 года.
Отметим, что большинство членов общественной палаты проголосовали «за» принятие подобного законопроекта. Теперь предложение рассмотрят депутаты краевого парламента. Они решат, стоит ли принимать подобный закон.