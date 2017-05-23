Красноярские общественники предложили запретить алкоматы и рюмочные

Члены Красноярской гражданской ассамблеи предложили запретить магазины по продаже алкоголя и максимально ограничить рекламу спиртных напитков в заведениях. Данный вопрос общественники обсудили на комиссии по социальной политике Общественной палаты.

Активисты намерены запретить кафе «позиционировать себя как алкогольно-ориентированное заведение». Общественники предлагают запретить использовать в названиях рекламу спиртного. Речь идет о рюмочных, пивных барах и водочные и винных. Кроме того, предлагается запретить специализированные магазины — алкомаркеты и магазины с пивом.

«Запретить торговую выкладку любых алкоголь-содержащих напитков на полки во всех видах точек продаж, а также любую стимулирующую рекламу алкогольных напитков внутри помещений, в том числе устные призывы ведущих мероприятий к употреблению алкогольных напитков, конкурсы и развлекательные активности с использованием алкогольных напитков или соответствующей атрибутики», — говорится в документе.

Продавать спиртное активисты предлагают в специально отведенных закрытых точках. Зайти туда смогут граждане, достигшие 21 года.

Отметим, что большинство членов общественной палаты проголосовали «за» принятие подобного законопроекта. Теперь предложение рассмотрят депутаты краевого парламента. Они решат, стоит ли принимать подобный закон.