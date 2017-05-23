Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Кремль назвал цель неожиданного визита Путина во Францию
СМИ рассказали, сколько задолжал Жигунов известному бизнесмену
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Россия может построить военные заводы под боком у США – СМИ
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
860 лет назад родился Cид Вишес
05:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские общественники предложили запретить алкоматы и рюмочные

Активисты считают, что это поможет снизить преступность в городе.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Члены Красноярской гражданской ассамблеи предложили запретить магазины по продаже алкоголя и максимально ограничить рекламу спиртных напитков в заведениях. Данный вопрос общественники обсудили на комиссии по социальной политике Общественной палаты.

Активисты намерены запретить кафе «позиционировать себя как алкогольно-ориентированное заведение». Общественники предлагают запретить использовать в названиях рекламу спиртного. Речь идет о рюмочных, пивных барах и водочные и винных. Кроме того, предлагается запретить специализированные магазины — алкомаркеты и магазины с пивом.

«Запретить торговую выкладку любых алкоголь-содержащих напитков на полки во всех видах точек продаж, а также любую стимулирующую рекламу алкогольных напитков внутри помещений, в том числе устные призывы ведущих мероприятий к употреблению алкогольных напитков, конкурсы и развлекательные активности с использованием алкогольных напитков или соответствующей атрибутики», — говорится в документе.

Продавать спиртное активисты предлагают в специально отведенных закрытых точках. Зайти туда смогут граждане, достигшие 21 года.

Отметим, что большинство членов общественной палаты проголосовали «за» принятие подобного законопроекта. Теперь предложение рассмотрят депутаты краевого парламента. Они решат, стоит ли принимать подобный закон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярские зоозащитники подрались с ловцами бездомных животных
В результате взрыва в Манчестере погибли не менее 19 человек
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Президент Филиппин Дутерте прибыл в Россию
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
Матвиенко хочет запретить участие несовершеннолетних в протестах
Бывшая жена Потанина подала к нему новый иск на 850 млрд рублей
Импичмент Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь