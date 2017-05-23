Власти согласовали митинг против строительства храма на Стрелке

В Красноярске пройдет митинг против строительства кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке. Акция протеста уже согласована с администрацией города. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на организатора мероприятия Дениса Сапрыгина.

Храм планируется возвести на пл. Мира около Вантового моста. Однако провести митинг на этом месте активистам отказали, поэтому акция состоится в сквере Космонавтов в Зеленой роще. Она запланирована на 28 мая. Активисты рассказали, что ожидают порядка 300 человек.

Информация о строительстве храма появилась еще в 2012 году, однако землю красноярская епархия получила лишь в этом году. Часть красноярцев возмутилась, что собор будут строить без учета их мнения. Горожане уже начали сбор подписей за проведение референдума.