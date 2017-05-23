Карманы приморцев опустеют на 15 миллионов за неделю
Свыше 26 тысяч нарушений ПДД выявлено комплексами
Свыше 26 тысяч нарушений ПДД выявлено комплексами
Как рассказали в
Сумма наложенных штрафов составила 15 миллионов 966 тысяч 500 рублей.
За превышение установленной скорости движения вынесено 24036 постановлений о наложении штрафа на сумму 12 миллионов 699 тысяч рублей;.
За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — 2144 постановления на сумму 3 миллиона 216 тысяч рублей;.
За нарушение правил остановки или стоянки — 48 постановлений на сумму 51 тысяча 500 рублей.
6033 постановления, административный штраф по которым не был оплачен в установленный срок, направлено судебным приставам для принудительного исполнения.
Ирина Петрова.