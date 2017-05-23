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05:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Карманы приморцев опустеют на 15 миллионов за неделю

Свыше 26 тысяч нарушений ПДД выявлено комплексами фото-видеофиксации в Приморском крае за неделю, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в пресс-службе МВД по Приморскому краю, за прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения ПДД возбуждено 26228 дел об административных правонарушениях.

Сумма наложенных штрафов составила 15 миллионов 966 тысяч 500 рублей.

За превышение установленной скорости движения вынесено 24036 постановлений о наложении штрафа на сумму 12 миллионов 699 тысяч рублей;.

За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — 2144 постановления на сумму 3 миллиона 216 тысяч рублей;.

За нарушение правил остановки или стоянки — 48 постановлений на сумму 51 тысяча 500 рублей.

6033 постановления, административный штраф по которым не был оплачен в установленный срок, направлено судебным приставам для принудительного исполнения.

Ирина Петрова.

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