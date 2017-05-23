Иркутские автомобилисты устроили флешмоб в честь Дня города
Водители поздравили город с наступающим праздником.
Водители поздравили город с наступающим праздником.
В Иркутске автомобилисты устроили флешмоб, приуроченный ко Дню города.
В честь праздника, который в этом году состоится 3 июня, водители выстроились в надпись «356 лет Иркутску» на площадке возле Академического моста. В поздравлении приняли участие более 200 иркутян. Фотографии необычного поздравления с Днем города появились в соцсетях.