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06:21 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске начали менять бордюры

В Красноярске в массовом порядке начали заменять бордюрные камни. Работы ведутся сразу на нескольких магистралях краевого центра. А горожане жалуются, что демонтируют, в том числе, и недавно установленные бордюры.

Источник: Вести - Красноярск

Зачем менять относительно новые бордюры, когда в городе достаточно разбитых — вопрос не праздный. Красноярцы делятся сомнениями в эффективности таких трат. Сегодня бортовые камни демонтируют на 16 улицах в краевом центре. В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства уверяют, что все эти бордюры повреждены. И срок жизни у них небольшой.

«6−10 лет. При условии, что на них не оказывается механического воздействия и не обрабатывают химическими реагентами», — поясняет заместитель руководителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Александр Горленко.

На ремонт дорог и бордюров, в том числе, потратят 1,7 миллиардов рублей. Чтобы эти деньги не пропали впустую, изделия должны пройти через лабораторию. Например, в одном из тестов бетон должен выдержать 200 циклов заморозки без потери прочности.

«Образцы будут замораживаться в морозильной камере при минус 18 и оттаивать в растворе хлорида натрия. Не должно быть трещин, сколов и повреждений после прохождения морозостойкости. Потом они испытываются на прессе», — рассказывает
начальник испытательной лаборатории Наталья Гердт.

К сожалению, проверки не всегда заканчиваются успехом. А эксперты уверены, зачастую лабораторными тестами и вовсе жертвуют — ради экономии. Победить в торгах нужно любой ценой.

«Судя потому, что наша центральная лаборатория не очень загружена на испытания морозостойкости, я делаю вывод, что данные паспортные или подтасовываются или не предоставляются», — говорит технический директор АО «Научно-технический прогресс» Михаил Сашко.

Уповать на контроль качества со стороны властей, наверное, не стоит. Слово за общественностью. Дать оценку работе чиновиков должны сами горожане.

Решением ситуации могли бы стать бордюры из гранита — такие есть в центре. Они практически вечные в отличие от обычных, но стоят в десятки раз дороже. Красноярск просто не может себе такого позволить и вынужден постоянно заменять рассыпающийся бордюрный камень.

Владимир ЖАРИНОВ.

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