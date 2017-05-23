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12:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Антропологи пересмотрели сроки и место появления первых людей

Международный коллектив антропологов пересмотрел сроки и место появления первых представителей Homo (люди). Два соответствующих исследования опубликованы в журнале PLOS ONE, кратко о них сообщает Торонтский университет (Канада).

Источник: AP 2017

Фрагменты останков двух представителей вида Graecopithecus freybergi, найденные на Балканском полуострове, позволили заключить, что выделение Homo в самостоятельный род внутри подсемейства Homininae (гоминины) произошло примерно 7,2 миллиона лет назад в Восточном Средиземноморье.

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Вид Graecopithecus freybergi, по мнению специалистов, являлся одним из первых представителей рода людей (или ему предшествовал). Ученые полагают, что формированию Homo способствовала миграция древних приматов из Северной Африки, происходившая из-за засухи.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав антропологические особенности сохранившихся фрагментов древних людей (нижнюю челюсть и премоляр верхней челюсти), а также проведя радиозотопный анализ сопутствующих геологических отложений (пыли и солей).

Ранее ученые полагали, что первые люди возникли шесть-семь миллионов лет назад в Африке, где был обнаружен представитель рода Sahelanthropus — другого предшественника первых Homo.

Согласно принятой в настоящее время систематике Homo, куда входит вид Homo sapiens, вместе с родами Pan (шимпанзе) и Gorilla (гориллы) образуют подсемейство Homininae, которое, вместе с Ponginae (понгины) составляет семейство Hominidae (гоминиды). В настоящее время в него входят семь сохранившихся видов животных, самым близким к Homo sapiens (человеку разумному) считается Pan paniscus (бонобо).

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