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07:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске установили камень на месте музея освоения Севера

На острове Молокова располагалась авиабаза Северного морского пути.

На острове Молокова в Красноярске состоялась торжественная церемония закладки первого камня на территории будущего музея освоения Севера. На церемонии присутствовали премьер-министр Виктор Томенко, активисты и ветераны-полярники.

Как сообщили в пресс-службе правительства, музей освоения Севера появится на острове Молокова не случайно. Именно здесь располагалась база Красноярского отряда авиации Главного северного морского пути и авиамастерские. С этого места в Красноярске началось воздушное освоение Арктики.

Планируется, что одним из экспонатов музея станет самолет С-47 «Дуглас», совершивший аварийную посадку на Таймыре в 1947 году. Воздушное судно пролежало в тундре много лет, но хорошо сохранилось и было эвакуировано в Красноярск в прошлом году.

По словам представителей Русского географического общества, сейчас идет разработка концепции будущего музея. Активисты хотят создать интерактивный комплекс, а не классический музей с архивными материалами. Также на острове может появиться зона отдыха.

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