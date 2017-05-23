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07:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дом Владимира Ленина на ул. Марковского снова выставлен на торги

Аукцион намечен на 19 июня.

В Красноярске выставили на торги дом Владимира Ленина, расположенный на ул. Марковского. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Территория включает в себя дом и земельный участок, общая площадь которых составляет 967,9 кв. метров. Начальная цена продажи имущества составляет более 4 млн рублей.

Победитель торгов должен до конца 2018 года подготовить проект сохранения объекта, а до 31 декабря 2019 года выполнить все работы по его реставрации. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июня, а сами торги намечены на 19 июня.

Ранее дом Ленина неоднократно пытались продать на аукционе. Однако желающих приобрести памятник культуры так и не нашлось.

Напомним, дом на ул. Марковского, 27, примечателен тем, что в 1897 году там занимался будущий революционер Владимир Ленин. «Вождю мирового пролетариата» неоднократно предоставляли помещения для теоретических занятий.

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