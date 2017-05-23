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07:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске водитель устроил шоу в служебной машине ДПС

Мужчина отказался «дуть» в алкотестер.

Во время проведения акции «Нетрезвый водитель» сотрудники красноярской полиции задержали 37-летнего водителя, который попытался скрыться от инспекторов ДПС. Устроив погоню за нарушителем, экипажу удалось остановить мужчину, однако в служебной машине он устроил шоу.

По признакам инспекторы поняли, что водитель пьян. Ему предложили пройти процедуру медосвидетельствования. Однако он пытался обмануть полицейских, вдыхая воздух в себя и издавая странные звуки. Мужчина даже пытался обвинить сотрудников в том, что они мешают ему пройти тест.

В результате инспектор решил отправить нарушителя в наркологический диспансер. В ГИБДД добавили, что отказ от данной процедуры влечет те же правовые последствия, что и положительный результат при прохождении теста.

«Сотрудниками ДПС был составлен материал по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.

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