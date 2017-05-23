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08:12 (мск), источник: PROUFU.ru

Кинологи с собаками проверят все школы Уфы

На оперативном совещании в городской мэрии чиновники обсудили детали проведения последних звонков и выпускных в школах города.

Источник: Proufu.ru

— 24 мая все школы проверят кинологи с собаками и техникой. Будет установлено суточное дежурство полиции. То же самое 27 июня на выпускном и выдаче аттестатов. В этот день должны быть начеку службы МЧС, МВД, Администрация города и Минздрав, — заявила начальник отдела управления образования при Администрации Уфы Елена Хаффазова.

Как ранее стало известно, в день последних звонков, 25 мая, во всех магазинах города запретят продать алкоголь. Более того, Ирек Ялалов призвал особенно тщательно в этот день контролировать береговые линии и мосты.

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