Кинологи с собаками проверят все школы Уфы

— 24 мая все школы проверят кинологи с собаками и техникой. Будет установлено суточное дежурство полиции. То же самое 27 июня на выпускном и выдаче аттестатов. В этот день должны быть начеку службы МЧС, МВД, Администрация города и Минздрав, — заявила начальник отдела управления образования при Администрации Уфы Елена Хаффазова.

Как ранее стало известно, в день последних звонков, 25 мая, во всех магазинах города запретят продать алкоголь. Более того, Ирек Ялалов призвал особенно тщательно в этот день контролировать береговые линии и мосты.