В Кемерове труп пенсионерки несколько месяцев лежал в квартире

В столице Кузбасса тело умершей пенсионерки несколько месяцев лежало в квартире.

По информации Правового портала Кузбасса, длительное отсутствие пожилой женщины заметили её соседи, жильцы дома № 107 Б по проспекту Ленина. Первое время они думали, что пенсионерка не выходит из дома в силу возраста. Но когда женщина не отвечала на стуки в дверь и телефонные звонки, соседи заподозрили, что что-то случилось. Тогда жильцы дома обратились в полицию.

Сотрудники МЧС совместно с полицейскими вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело бабушки. Умершая пролежала дома не одну неделю. Соседи рассказали, что последний раз видели её в феврале. Позже выяснилось, что бабушка практически не общалась с родственниками, поэтому никто не обеспокоился её длительным отсутствием.