В среду в Приморье будет дождливо и пасмурно
В Приморском крае местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Ночь ожидается прохладная, +4…+9 °С. Дневная температура воздуха без существенного изменения.
В Приморском крае местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Ночь ожидается прохладная, +4…+9 °С. Дневная температура воздуха без существенного изменения.
В среду, 24 мая, на юге Дальневосточного региона погодные условия
В Приморском крае местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. Ночь ожидается прохладная, +4…+9 °С. Дневная температура воздуха без существенного изменения.
Во Владивостоке в среду облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+9 °С, максимальная днем +13…+16 °С.