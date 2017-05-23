Обнищание населения в Нижегородской области: уровень бедности резко вырос

В Нижегородской области продолжается обнищание населения. Уровень бедности в регионе резко вырос за последние полгода.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Росстата, по итогам I квартала 2017 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 12,2% от общего числа жителей.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за тот же период составила 8971 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года за чертой бедности в Нижегородской области проживало 9,8% населения, в 2015 году — 9,6%.

Среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области по итогам 2016 года по сравнению с предыдущим незначительно снизились и составили 30,34 тыс. рублей в месяц. Одновременно с этим реальные располагаемые денежные доходы населения Нижегородской области (доходы за минусом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились по сравнению с предыдущим годом на 7,5%.