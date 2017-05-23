Хабаровская студентка отличилась на всероссийской олимпиаде профмастерства среди стоматологов
Хабаровчанка Нина Соленова заняла третье место на всероссийской олимпиаде профмастерства среди стоматологов.
Хабаровчанка Нина Соленова заняла третье место на всероссийской олимпиаде профмастерства среди стоматологов.
Она учится в Дальневосточном государственном медицинском университете, а также работает ассистентом врача в одной из клиник города.
Соревнования провели в Омске. Участие в них приняли представители 29 регионов страны. Для них организовали ряд испытаний. Так, конкурсанты ответили на вопросы тестирования и перевели с английского языка медицинский текст. Потом они изготовили зубной протез, удалили зубной камень и оказали «пациентам» срочную стоматологическую помощь, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».