Хабаровская студентка отличилась на всероссийской олимпиаде профмастерства среди стоматологов

Она учится в Дальневосточном государственном медицинском университете, а также работает ассистентом врача в одной из клиник города.

Соревнования провели в Омске. Участие в них приняли представители 29 регионов страны. Для них организовали ряд испытаний. Так, конкурсанты ответили на вопросы тестирования и перевели с английского языка медицинский текст. Потом они изготовили зубной протез, удалили зубной камень и оказали «пациентам» срочную стоматологическую помощь, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».