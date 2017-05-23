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11:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская студентка отличилась на всероссийской олимпиаде профмастерства среди стоматологов

Хабаровчанка Нина Соленова заняла третье место на всероссийской олимпиаде профмастерства среди стоматологов.

Она учится в Дальневосточном государственном медицинском университете, а также работает ассистентом врача в одной из клиник города.

Соревнования провели в Омске. Участие в них приняли представители 29 регионов страны. Для них организовали ряд испытаний. Так, конкурсанты ответили на вопросы тестирования и перевели с английского языка медицинский текст. Потом они изготовили зубной протез, удалили зубной камень и оказали «пациентам» срочную стоматологическую помощь, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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