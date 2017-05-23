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11:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярка стала медсестрой и воспитательницей для бездомных

Девушка собирает для них еду и оказывает медпомощь.

Жительница Красноярска безвозмездно помогает людям, которые остались без крова. Елена Малахова собирает для них продукты и оказывает первую медицинскую помощь.

Каждую пятницу волонтеры раздают бесплатную еду для бездомных. Их кормят супами, хлебом и вторыми блюдами. Особо нуждающихся волонтеры лечат, раздавая лекарства и бинты.

«Они испытывают голод, жажду, они болеют, и мы пытаемся хоть немного облегчить их участь. Многие не понимают, зачем мы это делаем, но я считаю, что это важно», — говорит активистка Елена Малахова.

Елена рассказывает, что волонтером стала случайно. Однажды она увидела в социальной сети просьбу о помощи и отозвалась на нее. Елена признается, что сначала она боялась подходить к людям, живущим на улице. Но увидев, как легко с ними общаются соратники, быстро нашла с ними общий язык.

По словам активистки, люди оказываются на улице по разным причинам. Кто-то приехал в Красноярск на заработки и потерпел неудачу, а кого-то выгнали родственники. Елена рассказывает, что у бездомных есть шанс восстановиться. На ее практике таких случаев было несколько.

Отметим, что родственники Елены беспокоятся за нее каждый раз. Но выбор общественницы и желание помогать людям в ее семье искренне уважают.

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