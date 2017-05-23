«Океан дружбы и мечты» возвращается в Хабаровск

Хабаровск, 23 мая, AmurMedia.

Четвертый Международный фестиваль детского и молодёжного творчества «Дальний Восток России и АТР: океан дружбы и мечты» открывается 24 мая в 15.00 в здании Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова, сообщили ИА AmurMedia организаторы фестиваля.

На этот раз «Океан дружбы и мечты» пройдет в формате выставки творческих работ детей и молодежи, их педагогов из России, Японии и КНР (май-июнь 2017 года) и персональной выставки сопредседателя Международного жюри Эмико Хоримото (Япония) (июль 2017 года).

— Мы хотим показать, что детские и молодежные фестивали, конкурсы и выставки — это всегда шаг в развитии таланта на пути к известности и перспективам в творчестве, — говорят организаторы.

Начиная с 2012 года участники каждого фестиваля «Океан дружбы и мечты» демонстрируют огромный прогресс и активную жизненную позицию, как, например, Джереми Ли из Шанхая или Диана Слипецкая из Хабаровска. После первого участия в категории «Мечта» они не раз становились победителями. Каждая их работа — это своего рода ступенька, по которым юные художники уверенно поднимаются к совершенству и мастерству. И к известности, которой уже обладает японская художница Эмико Хоримото, — профессионал мирового значения, общественный деятель сопредседатель Международного жюри фестиваля «Океан дружбы и мечты», партнер и друг АНО «Дети и взрослые».

Персональная выставка Эмико Хоримото наверняка станет открытием для дальневосточников: её работы — необычные, элегантные, возвышенные, полные воздуха, света и вдохновения — обладают таинственной силой и завораживают зрителей, а сочетание синего, золотого, белого и красного, игра тонов и блеск переливов погружает в медитацию, созерцание моря или горной вершины. Техника и стиль художника, взгляд на мир, безграничная любовь к людям не разделяет, а объединяет людей разных культур. Мы счастливы тем, что можем познакомить россиян с творчеством Эмико-сан и ждем встречи с ней и её коллегами в июле.

Сегодняшний «Океан дружбы и мечты» представляет более двухсот произведений начинающих художников из Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Иркутской и Ростовской областей, Японии и КНР. Организаторы фестиваля хорошо знают постоянных участников, наблюдают, как развивается их творчество и ценят вклад педагогов.