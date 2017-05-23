Эвакуация людей из «Меги» взволновала жителей Екатеринбурга

Эвакуация работников и посетителей торгового центра «Мега» состоялось сегодня утром в Екатеринбурге, сообщает 23 мая корреспондент «АиФ-Урал».

Жители Екатеринбурга не на шутку встревожились этой новостью и подняли панику в социальных сетях. Все выходы и входы в «Мегу» были на время закрыты. Охрана никого не впускала в торговый центр.

Как сообщил «АиФ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в «Меге» состоялись плановые учения. «Это плановые учения службы безопасности этой торговой точки и территориального отдела внутренних дел», — сообщил полковник Горелых.

В конце апреля в Екатеринбурге были эвакуированы все посетители «ТРЦ «Радуга-парк». Людей вывели не только из торгового центра, но и с уличной зоны отдыха. Также остановилось колесо обозрения, которое находится поблизости. Тогда тревога оказалось ложной. Полицейские искали взрывное устройство.