Эвакуация людей из «Меги» взволновала жителей Екатеринбурга
В крупном торговом центре прошли плановые учения полицейских.
В крупном торговом центре прошли плановые учения полицейских.
Эвакуация работников и посетителей торгового центра «Мега» состоялось сегодня утром в Екатеринбурге, сообщает 23 мая корреспондент «АиФ-Урал».
Жители Екатеринбурга не на шутку встревожились этой новостью и подняли панику в социальных сетях. Все выходы и входы в «Мегу» были на время закрыты. Охрана никого не впускала в торговый центр.
Как сообщил «АиФ-Урал» руководитель
В конце апреля в Екатеринбурге были эвакуированы все посетители «ТРЦ «Радуга-парк». Людей вывели не только из торгового центра, но и с уличной зоны отдыха. Также остановилось колесо обозрения, которое находится поблизости. Тогда тревога оказалось ложной. Полицейские искали взрывное устройство.