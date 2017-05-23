Прикамец полгода прятал от приставов залоговый грузовик

Чтобы исполнить решение суда, приставы Свердловского района УФССП России по Пермскому краю объявили грузовик в розыск, поскольку его задолжавший владелец не желал расставаться с техникой. Грузовик пытались отследить при помощи видеофиксатора нарушений Правил дорожного движения ПТИК «Одиссей», но он около полугода не показывался на дорогах.



Благодаря совместной работе сотрудников ГИБДД и судебных приставов спрятанный КамАЗ все-таки удалось обнаружить. Машину заметили в районе Красавинского моста и, отследив маршрут передвижения, судебные приставы направились к месту стоянки автомобиля. Когда мужчина увидел судебных приставов, он заявил, что грузовик должен остаться у него и даже призвал на защиту автомобиля товарищей, но КамАЗ все равно был передан взыскателю, исполнительное производство окончено.







