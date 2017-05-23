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09:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии мост через реку Уршак закроют 25 мая, определена схема объезда

УФА, 23 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. С 25 мая в Уфимском районе закрывается на ремонт мост через реку Уршак на автомобильной дороге Фомичево-Булгаково-Федоровка. Ремонт продлится до 25 октября 2017 года, сообщили в муниципалитете. Утверждена схема организации движения транзитного транспорта. На время ремонта моста объезд будет осуществляться через автодорогу Фомичево-Енгалышево-Осоргино-Зубово.

Подрядная организация ООО «Дормост» ведет обустройство площадки для проезда строительной техники и ремонта моста через реку Уршак. Специалисты расчищают русло реки от деревьев и выравнивают площадку. Подрядчики ведут устройство объездной дороги через деревню Енгалышево Чишминского района с установкой временных дорожных знаков и информационных щитов с указанием изменения схемы организации дорожного движения.

Ремонт моста через реку Уршак проводится в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации.

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