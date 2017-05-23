В Башкирии мост через реку Уршак закроют 25 мая, определена схема объезда

Подрядная организация ООО «Дормост» ведет обустройство площадки для проезда строительной техники и ремонта моста через реку Уршак. Специалисты расчищают русло реки от деревьев и выравнивают площадку. Подрядчики ведут устройство объездной дороги через деревню Енгалышево Чишминского района с установкой временных дорожных знаков и информационных щитов с указанием изменения схемы организации дорожного движения.

Ремонт моста через реку Уршак проводится в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации.