В столице Татарстана выберут «Жемчужину мира-2017»

14 представительниц из разных стран, среди которых Казахстан, Китай, Кыргызстан, Индия, Туркменистан, Вьетнам, Таджикистан, Армения, Бенин, Камерун, Польша и Россия (Дагестан, Татарстан), представят на финальном этапе свои творческие номера, удивят жюри и зрителей знанием русского языка в интеллектуальном конкурсе и продемонстрируют национальные костюмы своего родного края.

В мероприятии примут участие более тысячи человек из 30 стран мира — российские и иностранные студенты, почетные гости и эксперты в области культуры и моды, представители молодежных общественных организаций и объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса и творческой элиты города.

Предварительное голосование за участниц проходит на сайте партнеров мероприятия «Woman’s Day». Уже сейчас любой желающий может познакомиться с каждой претенденткой и отдать за нее свой голос.