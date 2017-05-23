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16:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана выберут «Жемчужину мира-2017»

(Город Казань KZN.RU, 23 мая). 26 мая в казанской «Пирамиде» состоится финал VIII Международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2017».

Источник: Город Казань.KZN.RU

14 представительниц из разных стран, среди которых Казахстан, Китай, Кыргызстан, Индия, Туркменистан, Вьетнам, Таджикистан, Армения, Бенин, Камерун, Польша и Россия (Дагестан, Татарстан), представят на финальном этапе свои творческие номера, удивят жюри и зрителей знанием русского языка в интеллектуальном конкурсе и продемонстрируют национальные костюмы своего родного края.

В мероприятии примут участие более тысячи человек из 30 стран мира — российские и иностранные студенты, почетные гости и эксперты в области культуры и моды, представители молодежных общественных организаций и объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса и творческой элиты города.

Предварительное голосование за участниц проходит на сайте партнеров мероприятия «Woman’s Day». Уже сейчас любой желающий может познакомиться с каждой претенденткой и отдать за нее свой голос.

Подробности об условиях проведения конкурса можно узнать у организаторов, а также в официальной группе мероприятия, сообщает пресс-служба Мэрии Казани.

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