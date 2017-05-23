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10:58 (мск), источник: РИА Новости

Ученые бывают или умными, или красивыми в глазах обывателей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Необычный социальный опрос показал, что обыватели считают некрасивых ученых более компетентными, умными и успешными, чем их красивых коллег, которые им кажутся более интересными рассказчиками, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Источник: РИА Новости

«Похоже, что люди действительно используют внешность человека в качестве источника информации в то время, когда они выбирают и оценивают достоверность новостей науки. Пока не понятно, как это влияет на распространение и принятие научных идей в обществе, но быстрый рост визуальных СМИ говорит о том, что важность “облика науки” будет только расти», — заявил Уильям Скайларк (William Skylark) из Кембриджского университета (Великобритания).

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Внешность человека играет огромную роль в том, как развивается его жизнь, причем она влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе в целом. К примеру, в 2011 и 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядной или неприглядной внешностью.

Скайларк и его коллеги решили выяснить, влияет ли облик самих ученых на то, насколько им доверяют люди и насколько они считают понятным то, что им рассказывают представители науки.

Для этого ученые сфотографировали несколько сотен случайно отобранных физиков и биологов работающих в университетах США и Британии, и попросили добровольцев оценить возраст, интеллект и их привлекательность. Получив эти данные, британские психологи поинтересовались у своих подопечных, обладатель какой из просмотренных ими фотографий им показался наиболее авторитетным ученым и чьи научные работы были бы наиболее интересны им.

Эти опросы привели к интересным результатам.

Оказалось, что добровольцам интереснее всего казались исследования тех ученых, чьи лица им показались самыми красивыми, однако самыми умными и достойными доверия они считали достаточно неприглядных или некрасивых исследователей.
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В целом, получился классический стереотипный облик ученого — им является некрасивый мужчина в возрасте любой расы и этнической принадлежности. Женщины и красивые молодые люди гораздо реже казались добровольцам столь же «продвинутыми» исследователями, как пожилые мужчины-генетики или физики.

Несмотря на это, красивые ученые чаще привлекали глаз добровольцев в тех случаях, когда ученые предлагали им прочесть несколько историй о научных открытиях. Это было характерно и для коротких научно-популярных видеороликов, радиопередач и прочих методов подачи информации.

Почему так происходит, ученые пока не знают, но планируют раскрыть корни такого двойственного отношения к науке и ученым в своих последующих исследованиях. В любом случае, этот фактор, как считает Скайларк, следует использовать при подготовке научно-популярных материалов и при пропаганде важности науки для общества.

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