Ученые бывают или умными, или красивыми в глазах обывателей

«Похоже, что люди действительно используют внешность человека в качестве источника информации в то время, когда они выбирают и оценивают достоверность новостей науки. Пока не понятно, как это влияет на распространение и принятие научных идей в обществе, но быстрый рост визуальных СМИ говорит о том, что важность “облика науки” будет только расти», — заявил Уильям Скайларк (William Skylark) из Кембриджского университета (Великобритания).

Внешность человека играет огромную роль в том, как развивается его жизнь, причем она влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе в целом. К примеру, в 2011 и 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядной или неприглядной внешностью.

Скайларк и его коллеги решили выяснить, влияет ли облик самих ученых на то, насколько им доверяют люди и насколько они считают понятным то, что им рассказывают представители науки.

Для этого ученые сфотографировали несколько сотен случайно отобранных физиков и биологов работающих в университетах США и Британии, и попросили добровольцев оценить возраст, интеллект и их привлекательность. Получив эти данные, британские психологи поинтересовались у своих подопечных, обладатель какой из просмотренных ими фотографий им показался наиболее авторитетным ученым и чьи научные работы были бы наиболее интересны им.

Эти опросы привели к интересным результатам.