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11:15 (мск), источник: Uralpress.ru

На Южном Урале начинает работать самый крупный парк развлечений

Уральский «диснейленд» расположенный на курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинской области) приглашает гостей. Парк развлечений для всей семьи работает второй год и успел завоевать сердца детей и взрослых. Здесь есть развлечения на любой вкус и возраст.

Веревочный экстрим-парк насчитывает 5 трасс различного уровня сложности. Дети от 5 лет могу начать осваивать «желтую» трассу. Самая длинная — черная трасса. Здесь множество перепадов, подъемов и захватывающих дух протяженных пролетов до 120 метров. Перепад высот в парке от 1 до 14 метров.

Неподалеку от парка вас ждут хаски. Не так давно в хаски-центре было прибавление, здесь вы сможете поиграть с малышами и сделать милые фотографии. Также, в продолжение темы общения с животными, загляните в конный центр. Здесь можно взять уроки по конкуру или просто отправиться на прогулку верхом по окрестностям.

Еще один элемент парка развлечений — это синтетический каток под открытым небом. Это новинка летнего сезона 2017, поэтому вы будете одними из первых, кто опробует лед.

Как известно, Челябинская область — это озерный край, насчитывающий свыше 3170 озер. В этом году вы по достоинству оцените новый пляж, который откроется на Солнечном озере. На пляже вас ждет вейкборд на реверсивной канатной дороге протяженностью 200 метров. Любителей природы особенно порадует возможность установки палатки неподалеку от берега, а компании друзей могут устроить барбекю-вечеринку на одной из мангальных зон пляжа.

Пляж будет оборудован волейбольным полем и специальной детской зоной. А за безопасностью на воде будут следить матросы-спасатели. Открытие озера планируется в июне к Всероссийскому Ильменскому фестивалю.

Подробно ознакомиться со всеми возможностями для отдыха на курорте вы можете на сайте или по телефону: 8 (351) 778 54 26.

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