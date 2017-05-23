Садовое кольцо будет полностью перекрыто 28 мая из-за Московского велопарада

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московские власти полностью перекроют Садовое кольцо 28 мая с 12:00 часов из-за Московского велопарада. По мере проезда велоколонны движение по участку возобновится, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 2 (один из участков проведения велопарада — прим. ТАСС): Садовое кольцо (внешняя и внутренняя сторона), период — 28 мая с 12:00 до окончания мероприятия», — говорится в перечне улиц, перекрытие которых планируется в связи с велопарадом.

Также в связи с велопарадом 28 мая будут перекрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова на отрезке от Садового кольца до Каланчевской улицы с 6:00 до 19:00. Дополнительно автомобильное движение остановится на Каланчевской улице от Садово-Черногрязской улицы до улицы Маши Порываевой с 13:30 до окончания мероприятия.

Велопарад на Садовом кольце — это кульминационное событие акции «На работу на велосипеде». По предварительным данным, в нем примут участие более 40 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и правительство Москвы.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в мае 2017 года в 60 городах России. В Москве акция стартовала 19 мая и завершится 2 июня, в первый день в ней приняли участие более 10 тыс. человек.