Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Зять Лаврова ушел с должности с зарплатой $4-6 млн в год
Принц Джордж чуть не сорвал свадьбу Пиппы Миддлтон
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею
Знарок останется главным тренером сборной России
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: вертолеты РФ могут «огрызнуться» ракетой с дальностью 260 км
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11:09 (мск), источник: ТАСС

Садовое кольцо будет полностью перекрыто 28 мая из-за Московского велопарада

Планируется, что в велопараде на Садовом кольце примут участие более 40 тыс. человек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московские власти полностью перекроют Садовое кольцо 28 мая с 12:00 часов из-за Московского велопарада. По мере проезда велоколонны движение по участку возобновится, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

Читайте также
Более 10 тысяч москвичей стали участниками акции «На работу на велосипеде»

«Участок 2 (один из участков проведения велопарада — прим. ТАСС): Садовое кольцо (внешняя и внутренняя сторона), период — 28 мая с 12:00 до окончания мероприятия», — говорится в перечне улиц, перекрытие которых планируется в связи с велопарадом.

Также в связи с велопарадом 28 мая будут перекрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова на отрезке от Садового кольца до Каланчевской улицы с 6:00 до 19:00. Дополнительно автомобильное движение остановится на Каланчевской улице от Садово-Черногрязской улицы до улицы Маши Порываевой с 13:30 до окончания мероприятия.

Велопарад на Садовом кольце — это кульминационное событие акции «На работу на велосипеде». По предварительным данным, в нем примут участие более 40 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и правительство Москвы.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в мае 2017 года в 60 городах России. В Москве акция стартовала 19 мая и завершится 2 июня, в первый день в ней приняли участие более 10 тыс. человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
В России разработают инструкцию по изъятию детей из семей
Американец признался в попытке продать РФ секретную информацию
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
В Мытищах и Внуково появится метро
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет (фото) До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь