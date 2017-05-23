Садовое кольцо будет полностью перекрыто 28 мая из-за Московского велопарада
Планируется, что в велопараде на Садовом кольце примут участие более 40 тыс. человек.
Планируется, что в велопараде на Садовом кольце примут участие более 40 тыс. человек.
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московские власти полностью перекроют Садовое кольцо 28 мая с 12:00 часов
«Участок 2 (один из участков проведения велопарада — прим. ТАСС): Садовое кольцо (внешняя и внутренняя сторона), период — 28 мая с 12:00 до окончания мероприятия», — говорится в перечне улиц, перекрытие которых планируется в связи с велопарадом.
Также в связи с велопарадом 28 мая будут перекрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова на отрезке от Садового кольца до Каланчевской улицы с 6:00 до 19:00. Дополнительно автомобильное движение остановится на Каланчевской улице от
Велопарад на Садовом кольце — это кульминационное событие акции «На работу на велосипеде». По предварительным данным, в нем примут участие более 40 тыс. человек. Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и правительство Москвы.
Акция «На работу на велосипеде» проходит в мае 2017 года в 60 городах России. В Москве акция стартовала 19 мая и завершится 2 июня, в первый день в ней приняли участие более 10 тыс. человек.