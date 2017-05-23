В Красноярске чиновники хотят отменить Детский карнавал 1 июня

Как сообщила организатор Светлана Тетерина, в этом году ей не удалось отстоять Детский карнавал, дата переносится с 1 на 12 июня — День города.

Главных аргументов чиновников два. Первый, в связи с угрозой терактов вступили в силу новые правила безопасности, которые требуют на порядки больше усилий и ресурсов, чтобы их выполнить, нужно около 5 миллионов рублей, которых в городе нет. Второй, новая схема движения в центре города не позволит безболезненно перекрыть пр. Мира, центр будет парализован. Организаторам предлагают перенести мероприятие на остров Татышев, либо присоединиться к колонне, которая пойдет на День города 12 июня. Почему такие решения принимаются только сейчас, за неделю до праздника, когда уже практически все готово — не известно.

«Одно мне на понятно, почему жители города должны бороться с администрацией. Казалось бы, чиновники должны радоваться, что люди сами занимаются организаций ставшего уже традиционным мероприятия. Но это в нормальном городе, а у нас город инноваций, где приоритетом является ремонт крыльца в департаменте городского хозяйства, а не праздник детства», — комментирует ситуацию депутат ЗС края Александр Глисков.

К слову, Детский карнавал проходит в нашем городе уже 11 лет подряд. В прошлом году он стал лучшим городским мероприятием 2016 года в Красноярске. Подобного нет ни в одном городе России.